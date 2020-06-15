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Внаслідок землетрусу у Туреччині постраждали люди
|Суспільство | 15-06-2020, 09:15
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|Землетрус, що трапився у провінції Бінгьоль (Туреччина), забрав життя однієї людини, ще близько двадцяти отримали поранення.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Стихійне лихо мало місце на сході країни.
Місцева влада заявила, що загинув чоловік, якого знайшли під завалами.
"На жаль, одного чоловіка, який опинився під завалами, не вдалося врятувати", - йдеться у повідомленні.
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