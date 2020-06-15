Внаслідок землетрусу у Туреччині постраждали люди Суспільство | 15-06-2020, 09:15 0 65 Землетрус, що трапився у провінції Бінгьоль (Туреччина), забрав життя однієї людини, ще близько двадцяти отримали поранення.



Джерело: "Укрінформ"



Деталі: Стихійне лихо мало місце на сході країни.

Місцева влада заявила, що загинув чоловік, якого знайшли під завалами.



"На жаль, одного чоловіка, який опинився під завалами, не вдалося врятувати", - йдеться у повідомленні.