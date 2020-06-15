COVID-19 в Україні: 656 нових випадків, 171 одужання за добу Суспільство | 15-06-2020, 09:46 0 316 За неділю 14 червня COVID-19 в Україні діагностували у 656 осіб, 171 людина одужала, 12 хворих померли.





Джерело: дані РНБО



Деталі: Загалом за час пандемії коронавірусну хворобу в Україні виявили у 31 810 осіб. Із них 14 253 одужали, 901 людина померла.