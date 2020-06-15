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САДИТИ ЛІС МОЖНА І ЛІТОМ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Суспільство | 15-06-2020, 10:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 50 50    

САДИТИ ЛІС МОЖНА І ЛІТОМ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД


Якщо говорити про складову успіху лісокультурної справи, то кращим часом для садіння дерев є рання весна, коли ґрунт містить багато вологи, а його температура поступово підвищується, одночасно з температурою повітря.

Та це не стало обмеженням для лісівників ДП «Славське лісове господарство» продовжувати садити ліс навіть у літній період часу. Альтернативою цьому став європейський досвід використання саджанців із закритою кореневою системою, що дозволяє здійснювати садіння лісу протягом цілого вегетаційного періоду та суттєво збільшує відсоток їх приживлюваності.

Допомогти славським лісівникам провести доповнення лісових культур в Тухлянському лісництві урочищі «Кобилець» відгукнулися генеральний директор КНП ЛОР Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка, голова комісії у справах охорони здоров’я Львівської єпархії ПЦУ отець Микола Біляк, генеральний директор «Ельграф» Юрій Смакула та заступник генерального директора КНП ЛОР ЛОКЛ Роман Бакай.

Всього для доповнення лісових культур на площі 2,5 га було використано близько 3000 саджанців модрини європейської, придбаної у Львівському ЛСНЦ з яким наше підприємство співпрацює вже багато років.

Колектив Славського держлісгоспу висловлює щиру подяку всім хто взяв участь у проведенні даного заходу, а всім популістам заявляємо: «Карпати будуть зелені!».

За інформацією
ДП "Славське лісове господарство"
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