Близько 2,1 мільярда гривень податку на додану вартість надійшло до державного бюджету від підприємств Львівщини з початку 2020 року Суспільство | 15-06-2020, 10:40 0 68







Протягом січня – травня 2020 року платники податків-юридичні особи сплатили до Державного бюджету України 2132,7 млн. грн. податку на додану вартість, що склало майже 97,4 відс. від запланованих надходжень. Водночас за п’ять місяців 2020 року такі надходження на 231,5 млн. грн., або на 12,2 відс. більші, ніж за той самий період 2019 року (1901,2 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У травні 2020 року до державної скарбниці від підприємств Львівщини надійшло 360,5 млн. грн. податку на додану вартість. Це на 2,3 відс. більше від запланованого та на 18,6 млн. грн., або на 4,9 відс. менше, ніж у травні 2019 року (379,1 млн. грн.). Також це на 43,8 млн. грн., або на 10,8 відс. менше, ніж у квітні 2020 року (404,3 млн. гривень).