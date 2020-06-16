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Понад 17 мільйонів гривень екологічного податку надійшло до державної казни від платників податків Львівщини за травень 2020 року
|Суспільство | 15-06-2020, 14:22
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У травні 2020 року від платників податків Львівщини надійшло до загального фонду Державного бюджету України екологічному податку в сумі 17,5 млн. грн. (в тому числі за двоокис вуглецю – 7,6 млн. грн.). У травні минулого року надійшло 22 млн. грн. екологічного податку. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.
До загального фонду місцевих бюджетів Львівщини сплатили екологічному податку за травень 2020 року 12,1 млн. гривень. У відповідному періоді 2019 року надходження склали 15,2 млн. гривень..
За п’ять місяців цього року надходження податку до загального фонду Державного бюджету України складають 37,3 млн. грн. (в тому числі за двоокис вуглецю - 16,6 млн. грн.). У січні – травні 2019 року надійшло 40,2 млн. грн. екологічного податку.
До загального фонду місцевих бюджетів Львівщини за січень-травень 2020 року надійшло 25,4 млн. грн. У відповідному періоді 2019 року надходження склали 35,9 млн. гривень.
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