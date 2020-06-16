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За п’ять місяців 2020 року зафіксовано понад 190 тисяч звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг
|Суспільство | 15-06-2020, 14:43
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Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що за січень-травень поточного року загальна кількість звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг перевищила 190 тисяч.
При цьому, кількість наданих адміністративних послуг становила понад 171 тисячу, що включає в себе видачу довідок, свідоцтв, ліцензій та інше.
Зокрема, було видано понад 26 тисяч карток платника податків та внесено до паспортів громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
Більше 9 тисяч громадян отримали відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.
Платникам податків, як юридичним так і фізичним особам, для забезпечення можливості використання електронного цифрового підпису, було надано понад 22 тисячі електронних довірчих послуг.
Протягом зазначеного періоду було зареєстровано понад 4 тисячі реєстраторів розрахункових операцій та більше 15 тисяч книг обліку розрахункових операцій.
До столичних центрів обслуговування платники звертаються і стосовно отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. Так, за період січень-травень 2020 року таких довідок підготовлено та видано понад 53 тисячі.
Понад 20 тисяч громадян здійснили реєстрацію платника єдиного податку та понад 13 тисяч платників отримали витяг з реєстру платників єдиного податку.
За п’ять місяців 2020 року понад 9 тисяч платників отримали або подовжили терміни дії ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими, алкогольними виробами.
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