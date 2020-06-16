НЕВІДОМІ ПОКИНУЛИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ СУМКУ З СИГАРЕТАМИ Суспільство | 15-06-2020, 14:49 0 104





Спортивну сумку напаковану тютюновими виробами виявили за 50 метрів до кордону прикордонники Мукачівського загону у ході перевірки оперативної інформації про ймовірну протиправну діяльність на ділянці відповідальності відділення «Вилок».

Під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд помітив двох осіб із спортивною сумкою. Законні вимоги прикордонників про припинення правопорушення зловмисники проігнорували, натомість покинули свою сумку та вдались до втечі.

Горе-контрабандисти планували перемістити до Угорщини 1000 пачок безакцизних сигарет.

Про факт виявлення ознак злочину передбаченого ст. 204 КК України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" прикордонники направили повідомлення на адресу ГУ ДФС в Закарпатській області.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



