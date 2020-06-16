З початку року до місцевого бюджету надійшло 20373,8 тис грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління Суспільство | 15-06-2020, 15:18 0 89

Платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня – травня 2020 року сплатили до місцевого бюджету 20373,8 тис.грн. податку на нерухоме майно.

У травні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 1064,9 тис.грн. податку на нерухоме майно.

Від платників Галицького управління до місцевого бюджету надійшло 584746,0 тис грн податку на доходи фізичних осіб

За січень – травень 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 584746,0 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

У травні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 101840,6 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.



Платники податків Галицького управління сплатили з початку року понад 1116879,7 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Платники податків Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом січня – травня 2020 року майже 1116879678,6 тис. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).

Понад 191 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Галицького управління

З початку 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 191156,9 тис.грн. податку на прибуток підприємств.

У травні 2020 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 36341,2 тис. грн. податку на прибуток підприємств.



Платники податків Галицького управління за січень – травень 2020 року до місцевого бюджету сплатили майже 204 млн грн єдиного податку

За січень – травень 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 203866,5 тис. грн. єдиного податку.

У травні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 55088,0 тис. грн. єдиного податку.



На підтримку армії платниками податків Галицького управління перераховано 86601,0 тис грн військового збору

Протягом січня – травня 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 86601,0 тис. грн. військового збору.

У травні 2020 року платники податків сплатили до державного бюджету 15341,9 тис. грн. військового збору.

Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру.

Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.



Понад 20,6 млн грн акцизного податку надійшло від платників податків Галицького управління до місцевого бюджету

За січень – травень 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до місцевого бюджету України 22811,8 тис. грн. акцизного податку.

У травні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 2180,2 тис. грн. акцизного податку.



До державного бюджету від платників податків Галицького управління надійшло 1 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

За січень – травень 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, перерахували до державного бюджету України 1011,8 тис. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).

У травні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 102,7 тис. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).



Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Державного бюджету України надійшло майже 4,1 млн гривень

Галицьким управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня – травня 2020 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України – 4099,2 тис. гривень. У травні 2020 року за результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України – 2489,2 тис. гривень.



4879 адміністративних послуг отримали за січень – травень 2020 року платники податків Галицького управління

За січень – травень 2020 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області надано 4879 адміністративних послуг, а саме:

- 2203 громадянам видано картки платника податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- 403 громадянам видано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

- 251 суб’єктам господарювання зареєстровано реєстратора розрахункових операцій;

- 596 суб’єктам господарювання зареєстровано книги обліку розрахункових операцій;

- 285 суб’єктам господарювання зареєстровано розрахункові книжки;

-1141 суб’єктам видано довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС.

Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.

