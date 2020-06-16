Понад 418,4 млн грн з початку 2020 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 16/06/2020 На Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19...>> Канада розгляне спрощення візового режиму для України – Зеленський...>> Впродовж вихідних моніторингові групи обстежили 591 об'єкт: закрито 2 заклади...>> Всесвітній День Донора. Допомагати людям – шляхетна справа...>> АМУ оголошує конкурс на фінансування короткострокових гендерних ініціатив...>> Нагадуємо громадянам про доходи, отримані у 2019 році, які слід задекларувати не пізніше 30 червня 2020 року...>> ДО МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИБУЛИ КУРСАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ...>> Донеччани вивчали досвід лісівників Львівщини з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою...>> У парку «Залізна вода» відновлюють благоустрій довкола джерела «Паща лева»...>> ЛКП «Львівлектротранс» підписало контракт на реконструкцію та модернізацію депо на вул. Промислова...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Жителя Волинської області засудили у Львові за побиття до смерті...
11-06-2020, 00:54  >>> 
В Естонії заарештували підозрюваного у стрілянині по родині з дітьми...
09-06-2020, 09:21  >>> 
Підозрюваному у вбивстві Флойда призначили заставу в $1 млн...
09-06-2020, 09:06  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19...
16-06-2020, 01:01  >>> 
На Рівненщині на 56 осіб зросло число хворих на COVID-19...
15-06-2020, 09:04  >>> 
Число випадків коронавірусу на Буковині наближається до 4 тисяч...
15-06-2020, 01:30  >>> 

Понад 418,4 млн грн з початку 2020 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління

Суспільство | 15-06-2020, 15:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    

Суб’єкти господарювання у січні – травні 2020 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 418423,2 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 135057,4 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.

Облік платників податків в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області
Станом на 01.06.2020 в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області кількість платників податків – юридичних осіб становить 16118 у т.ч. тих, що сплачують податки – 13355, та фізичних осіб – 16717 у т.ч. тих, що сплачують податки - 15300.
Кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської діяльності - 276 СГД юридичних осіб та - 789 СГД фізичних осіб.
Кількість припинених суб’єктів господарської діяльності - 63 СГД юридичних осіб та 516 СГД фізичних осіб.
У травні місяці зареєстровано платників ПДВ 53 СГД юридичних осіб та 1 СГД фізичних осіб.

До місцевого бюджету, що обслуговуються Галицьким управлінням ГУ ДПС у Львівській області надійшло понад 5 млн гривень плати за ліцензії, що контролюють податкові органи та плати за державну реєстрацію
Протягом січня – травня 2020 року від платників податків які перебувають на обліку Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів надійшло 5231,3 тис. грн плати за ліцензії, що контролюють податкові органи та плати за державну реєстрацію.
У травні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 1194,1 тис. грн. плати за ліцензії, що контролюють податкові органи та плати за державну реєстрацію.

Понад 39 мільйонів гривень плати за землю перерахували з початку року землекористувачі, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області
За січень – травень 2020 року  землекористувачі, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області  спрямували до місцевих бюджетів 39653,1 тис. грн плати за землю.
У травні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 8742,8 тис. грн. плати за землю.
Нагадаємо, що плата за землю - це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Земельний податок сплачується власниками земельних ділянок та земельних паїв (часток), а орендна плата - землекористувачами - орендарями за земельні ділянки державної і комунальної власності.

До місцевого бюджету Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області
надійшло місцевих податків і зборів 6 млн гривень
Протягом січня – травня 2020 року від платників податків які перебувають на обліку Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів надійшло 6066,9 тис грн., а саме:
збір за місця для паркування транспортних засобів 3364,8 тис грн.
туристичний збір 2702,2 тис.грн.
У травні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 1856,8 тис грн., а саме:
збір за місця для паркування транспортних засобів 962,8 тис грн.
   Новини по темі: Суспільство
Всесвітній День Донора. Допомагати людям – шляхетна справа...
15-06-2020, 18:38  >>> 
Нагадуємо громадянам про доходи, отримані у 2019 році, які слід задекларувати не пізніше 30 червня 2020 року...
15-06-2020, 18:35  >>> 
ДО МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИБУЛИ КУРСАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ...
15-06-2020, 18:34  >>> 
Донеччани вивчали досвід лісівників Львівщини з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою...
15-06-2020, 18:33  >>> 
Великі платники Заходу сплатили 2,8 мільярди гривень ЄСВ та 648 мільйонів гривень ПДФО...
15-06-2020, 17:07  >>> 
З початку року 2020 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС опрацьовано 1736 звернень від платників податків...
15-06-2020, 17:05  >>> 
З початку року великими платниками перераховано до державного бюджету майже 3 мільярди гривень податку на додану вартість...
15-06-2020, 15:26  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: мандат Вакарчука, антирекорд COVID-19...
12-06-2020, 09:25  >>> 
Головні новини середи і ночі: підозра Порошенку, штраф Зеленському...
11-06-2020, 09:16  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: закон про референдум, Зеленський та COVID-19...
10-06-2020, 09:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
Канада розгляне спрощення візового режиму для України – Зеленський...
16-06-2020, 01:00  >>> 
Кабмін досі працює над Програмою дій уряду – міністр...
15-06-2020, 09:09  >>> 
Кулеба запевняє, що МЗС не заважатиме українцям подорожувати до інших країн...
15-06-2020, 01:31  >>> 
   Діловий світДіловий світ
В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення...
15-06-2020, 09:42  >>> 
“Схеми” знайшли чергові бізнес-зв’язки Медведчука з Коломойським...
12-06-2020, 09:09  >>> 
SpaceX визначила дату запуску чергової партії спутників системи Starlink...
12-06-2020, 02:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Всесвітній День Донора. Допомагати людям – шляхетна справа...
15-06-2020, 18:38  >>> 
Нагадуємо громадянам про доходи, отримані у 2019 році, які слід задекларувати не пізніше 30 червня 2020 року...
15-06-2020, 18:35  >>> 
ДО МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИБУЛИ КУРСАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ...
15-06-2020, 18:34  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський розповів, як хотів захворіти на коронавірус...
09-06-2020, 09:14  >>> 
Трамп пригрозив направити армію для придушення заворушень...
02-06-2020, 09:26  >>> 
Трамп підписав указ, який спрямований на "боротьбу з цензурою" з боку Twitter...
29-05-2020, 09:26  >>> 
   КультураКультура
Російськомовні серіали в Україні йдуть "на благо індустрії та економіки" – міністр культури Ткаченко...
12-06-2020, 01:59  >>> 
«Справа життя Миколи Красовського»: переглянути кінострічку можна онлайн...
11-06-2020, 18:22  >>> 
Сьогодні в Україні стартував VII Чілдрен Кінофест...
29-05-2020, 11:32  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
01:01 На Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19
01:00 Канада розгляне спрощення візового режиму для України – Зеленський
19:28 Впродовж вихідних моніторингові групи обстежили 591 об'єкт: закрито 2 заклади
18:38 Всесвітній День Донора. Допомагати людям – шляхетна справа
18:36 АМУ оголошує конкурс на фінансування короткострокових гендерних ініціатив
18:35 Нагадуємо громадянам про доходи, отримані у 2019 році, які слід задекларувати не пізніше 30 червня 2020 року
18:34 ДО МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИБУЛИ КУРСАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
18:33 Донеччани вивчали досвід лісівників Львівщини з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою
18:27 У парку «Залізна вода» відновлюють благоустрій довкола джерела «Паща лева»
18:24 ЛКП «Львівлектротранс» підписало контракт на реконструкцію та модернізацію депо на вул. Промислова

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования