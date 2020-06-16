Понад 418,4 млн грн з початку 2020 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління Суспільство | 15-06-2020, 15:19 0 89

Суб’єкти господарювання у січні – травні 2020 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 418423,2 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 135057,4 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.



Облік платників податків в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області

Станом на 01.06.2020 в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області кількість платників податків – юридичних осіб становить 16118 у т.ч. тих, що сплачують податки – 13355, та фізичних осіб – 16717 у т.ч. тих, що сплачують податки - 15300.

Кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської діяльності - 276 СГД юридичних осіб та - 789 СГД фізичних осіб.

Кількість припинених суб’єктів господарської діяльності - 63 СГД юридичних осіб та 516 СГД фізичних осіб.

У травні місяці зареєстровано платників ПДВ 53 СГД юридичних осіб та 1 СГД фізичних осіб.



До місцевого бюджету, що обслуговуються Галицьким управлінням ГУ ДПС у Львівській області надійшло понад 5 млн гривень плати за ліцензії, що контролюють податкові органи та плати за державну реєстрацію

Протягом січня – травня 2020 року від платників податків які перебувають на обліку Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів надійшло 5231,3 тис. грн плати за ліцензії, що контролюють податкові органи та плати за державну реєстрацію.

У травні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 1194,1 тис. грн. плати за ліцензії, що контролюють податкові органи та плати за державну реєстрацію.



Понад 39 мільйонів гривень плати за землю перерахували з початку року землекористувачі, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області

За січень – травень 2020 року землекористувачі, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області спрямували до місцевих бюджетів 39653,1 тис. грн плати за землю.

У травні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 8742,8 тис. грн. плати за землю.

Нагадаємо, що плата за землю - це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Земельний податок сплачується власниками земельних ділянок та земельних паїв (часток), а орендна плата - землекористувачами - орендарями за земельні ділянки державної і комунальної власності.



До місцевого бюджету Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області

надійшло місцевих податків і зборів 6 млн гривень

Протягом січня – травня 2020 року від платників податків які перебувають на обліку Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів надійшло 6066,9 тис грн., а саме:

збір за місця для паркування транспортних засобів 3364,8 тис грн.

туристичний збір 2702,2 тис.грн.

У травні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 1856,8 тис грн., а саме:

збір за місця для паркування транспортних засобів 962,8 тис грн.

