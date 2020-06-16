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За чотири місяці 2020 року великі платники Західного регіону сплатили 1,4 мільярда гривень податку на прибуток
|Суспільство | 15-06-2020, 15:19
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За п’ять місяців 2020 року великі платники податків, які обслуговуються Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС, забезпечили надходження 1,4 мільярда гривень податку на прибуток підприємств, що на 45 мільйонів гривень більше від індикативних показників. При цьому до державного бюджету спрямовано 1,3 млрд грн, а до бюджету області –142 млн гривень.
Крім цього, державні унітарні підприємства з початку року спрямували до Державного бюджету України частину чистого прибутку (дивідендів) у розмірі 61 мільйон гривень.
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