Прокурори у Стрию відсудили для громади землю вартістю більше мільйона Суспільство | 15-06-2020, 15:23 0 153



Заяву Стрийської місцевої прокуратури щодо визнання відумерлою спадщини та повернення нерухомого майна і земельної ділянки у власність територіальної громади, задоволив цьогоріч Стрийський міськрайонний суд.



Прокуратура вимагала визнати 1,45 га землі сільськогосподарського призначення та будинок, вартістю 920 тис грн, відумерлою спадщиною та передати у власність громади Подорожненської сільської ради.



Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття тривалий час органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на це нерухоме майно, що могло призвести до його протиправного використання.



Відтак, після набрання рішенням суду законної сили, вживатимуться заходи щодо передачі цієї нерухомості до комунальної власності.







Пресслужба Прокуратури Львівської області