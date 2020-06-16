Кримчанку судитимуть за лже-замінування львівської вулиці Суспільство | 15-06-2020, 15:25 0 201



Ідеться про інцидент, який стався у Львові 07.01.2020, близько 21:10 год.



Того дня, 30-річна уродженка Ялти зателефонувала на екстрений номер «911» та повідомила, що на вулиці Лук’яна Кобилиці у м. Львові відбудеться вибух.



При цьому, зловмисниця достовірно знала, що ніякої загрози нема, однак, все ж вирішила порушити громадську безпеку, викликати паніку та дезорганізувати роботу підприємств, які там знаходяться.



У ході огляду території спеціалісти вибухотехнічного управління ГУ НП у Львівській області жодних вибухових пристроїв чи речових не виявили.



Такі дії жінки кваліфіковано за ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).



На цей час досудове розслідування, яке здійснювалось під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №3, завершено.



Обвинувальний акт скеровано до Франківського районного суду м.Львова.



У разі доведення вини фігурантці загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.