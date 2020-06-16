|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Кримчанку судитимуть за лже-замінування львівської вулиці
|Суспільство | 15-06-2020, 15:25
| 0 201
|
Ідеться про інцидент, який стався у Львові 07.01.2020, близько 21:10 год.
Того дня, 30-річна уродженка Ялти зателефонувала на екстрений номер «911» та повідомила, що на вулиці Лук’яна Кобилиці у м. Львові відбудеться вибух.
При цьому, зловмисниця достовірно знала, що ніякої загрози нема, однак, все ж вирішила порушити громадську безпеку, викликати паніку та дезорганізувати роботу підприємств, які там знаходяться.
У ході огляду території спеціалісти вибухотехнічного управління ГУ НП у Львівській області жодних вибухових пристроїв чи речових не виявили.
Такі дії жінки кваліфіковано за ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).
На цей час досудове розслідування, яке здійснювалось під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №3, завершено.
Обвинувальний акт скеровано до Франківського районного суду м.Львова.
У разі доведення вини фігурантці загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Всесвітній День Донора. Допомагати людям – шляхетна справа...
|15-06-2020, 18:38
| >>>
|Нагадуємо громадянам про доходи, отримані у 2019 році, які слід задекларувати не пізніше 30 червня 2020 року...
|15-06-2020, 18:35
| >>>
|ДО МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИБУЛИ КУРСАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ...
|15-06-2020, 18:34
| >>>
|Донеччани вивчали досвід лісівників Львівщини з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою...
|15-06-2020, 18:33
| >>>
|Великі платники Заходу сплатили 2,8 мільярди гривень ЄСВ та 648 мільйонів гривень ПДФО...
|15-06-2020, 17:07
| >>>
|З початку року 2020 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС опрацьовано 1736 звернень від платників податків...
|15-06-2020, 17:05
| >>>
|З початку року великими платниками перераховано до державного бюджету майже 3 мільярди гривень податку на додану вартість...
|15-06-2020, 15:26
| >>>
|