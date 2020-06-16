З початку року великими платниками перераховано до державного бюджету майже 3 мільярди гривень податку на додану вартість Суспільство | 15-06-2020, 15:26 0 99





За п’ять місяців 2020 року великі платники, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС спрямували до державного бюджету майже 3 мільярди гривень податку на додану вартість. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 950 мільйонів гривень. Зокрема, у травні великими платниками Заходу перераховано понад 585 мільйонів гривень.

Слід зазначити, що з початку 2020 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету 4 мільярди гривень податку на додану вартість.



