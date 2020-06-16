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Великі платники Заходу сплатили 2,8 мільярди гривень ЄСВ та 648 мільйонів гривень ПДФО
|Суспільство | 15-06-2020, 17:07
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У Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за п’ять місяців 2020 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС, надійшло 2,8 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 273 мільйони більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 529 мільйонів гривень.
Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За п’ять місяців 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 648 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 486 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 162 мільйони гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.
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