Великі платники Заходу сплатили 2,8 мільярди гривень ЄСВ та 648 мільйонів гривень ПДФО Суспільство | 15-06-2020, 17:07 0 95



У Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за п’ять місяців 2020 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС, надійшло 2,8 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 273 мільйони більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 529 мільйонів гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За п’ять місяців 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 648 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 486 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 162 мільйони гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.



