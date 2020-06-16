   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 16/06/2020 На Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19...>> Канада розгляне спрощення візового режиму для України – Зеленський...>> Впродовж вихідних моніторингові групи обстежили 591 об'єкт: закрито 2 заклади...>> Всесвітній День Донора. Допомагати людям – шляхетна справа...>> АМУ оголошує конкурс на фінансування короткострокових гендерних ініціатив...>> Нагадуємо громадянам про доходи, отримані у 2019 році, які слід задекларувати не пізніше 30 червня 2020 року...>> ДО МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИБУЛИ КУРСАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ...>> Донеччани вивчали досвід лісівників Львівщини з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою...>> У парку «Залізна вода» відновлюють благоустрій довкола джерела «Паща лева»...>> ЛКП «Львівлектротранс» підписало контракт на реконструкцію та модернізацію депо на вул. Промислова...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Жителя Волинської області засудили у Львові за побиття до смерті...
11-06-2020, 00:54  >>> 
В Естонії заарештували підозрюваного у стрілянині по родині з дітьми...
09-06-2020, 09:21  >>> 
Підозрюваному у вбивстві Флойда призначили заставу в $1 млн...
09-06-2020, 09:06  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19...
16-06-2020, 01:01  >>> 
На Рівненщині на 56 осіб зросло число хворих на COVID-19...
15-06-2020, 09:04  >>> 
Число випадків коронавірусу на Буковині наближається до 4 тисяч...
15-06-2020, 01:30  >>> 

Донеччани вивчали досвід лісівників Львівщини з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою

Суспільство | 15-06-2020, 18:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 115 115    

Донеччани вивчали досвід лісівників Львівщини з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою

Сьогодні 15 червня, державне підприємство «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» відвідала делегація з Донеччини на чолі з заступником голови Донецької обласної державної адміністрації Денисом Клюшниковим. У складі делегації були начальник Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Стороженко та директор ДП «Лиманський лісгосп» Олексій Приходько.
Відвідувачі  ознайомилась із роботою Львівського лісового селекційно-насіннєвого центру, який застосовує сучасні технології в лісовому насінництві та вирощуванні садивного матеріалу. Начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека та директор ДП «Львівський ЛСНЦ» Федір Пелиньо ознайомили гостей з технологіями та особливостями переробки лісонасіннєвої сировини, її зберіганням, вирощуванням садивного матеріалу із закритою кореневою системою на базі автоматизованої лінії виробництва шведської компанії BCC AB. Гості побачили роботу лінії посіву та хід вирощування сіянців основних лісоутворюючих порід Львівщини, які були посіяні навесні 2020 року.
Колеги з Донеччини також ознайомились з роботою напівавтоматичної пакувальної лінії та оглянули вже запаковану продукцію, готову до висадки в ліс.
Гості відвідали також лісокультурну ділянку Брюховицького лісництва, на якій були створені часткові підпологові лісові культури, створені садивним матеріалом із закритою кореневою системою навесні цього року. Варто зазначити, що сіянці із закритою кореневою системою можна висаджувати впродовж усього вегетаційного періоду.
Делегація з Донеччини мала можливість поспілкуватися із заступником голови Львівської обласної державної адміністрації Юрієм Бучко. Юрій Бучко розповів про велику увагу, яка надається питанням розвитку лісового господарства Львівською обласною державною адміністрацією.
Візит Донецьких колег відбувся з метою ознайомлення з технологією вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою, оскільки планується побудова схожого лісорозсадницького комплексу на території ДП «Лиманський лісгосп» Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства.


За інформацією
ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр»
   Новини по темі: Суспільство
Всесвітній День Донора. Допомагати людям – шляхетна справа...
15-06-2020, 18:38  >>> 
Нагадуємо громадянам про доходи, отримані у 2019 році, які слід задекларувати не пізніше 30 червня 2020 року...
15-06-2020, 18:35  >>> 
ДО МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИБУЛИ КУРСАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ...
15-06-2020, 18:34  >>> 
Донеччани вивчали досвід лісівників Львівщини з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою...
15-06-2020, 18:33  >>> 
Великі платники Заходу сплатили 2,8 мільярди гривень ЄСВ та 648 мільйонів гривень ПДФО...
15-06-2020, 17:07  >>> 
З початку року 2020 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС опрацьовано 1736 звернень від платників податків...
15-06-2020, 17:05  >>> 
З початку року великими платниками перераховано до державного бюджету майже 3 мільярди гривень податку на додану вартість...
15-06-2020, 15:26  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: мандат Вакарчука, антирекорд COVID-19...
12-06-2020, 09:25  >>> 
Головні новини середи і ночі: підозра Порошенку, штраф Зеленському...
11-06-2020, 09:16  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: закон про референдум, Зеленський та COVID-19...
10-06-2020, 09:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
Канада розгляне спрощення візового режиму для України – Зеленський...
16-06-2020, 01:00  >>> 
Кабмін досі працює над Програмою дій уряду – міністр...
15-06-2020, 09:09  >>> 
Кулеба запевняє, що МЗС не заважатиме українцям подорожувати до інших країн...
15-06-2020, 01:31  >>> 
   Діловий світДіловий світ
В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення...
15-06-2020, 09:42  >>> 
“Схеми” знайшли чергові бізнес-зв’язки Медведчука з Коломойським...
12-06-2020, 09:09  >>> 
SpaceX визначила дату запуску чергової партії спутників системи Starlink...
12-06-2020, 02:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Всесвітній День Донора. Допомагати людям – шляхетна справа...
15-06-2020, 18:38  >>> 
Нагадуємо громадянам про доходи, отримані у 2019 році, які слід задекларувати не пізніше 30 червня 2020 року...
15-06-2020, 18:35  >>> 
ДО МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИБУЛИ КУРСАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ...
15-06-2020, 18:34  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський розповів, як хотів захворіти на коронавірус...
09-06-2020, 09:14  >>> 
Трамп пригрозив направити армію для придушення заворушень...
02-06-2020, 09:26  >>> 
Трамп підписав указ, який спрямований на "боротьбу з цензурою" з боку Twitter...
29-05-2020, 09:26  >>> 
   КультураКультура
Російськомовні серіали в Україні йдуть "на благо індустрії та економіки" – міністр культури Ткаченко...
12-06-2020, 01:59  >>> 
«Справа життя Миколи Красовського»: переглянути кінострічку можна онлайн...
11-06-2020, 18:22  >>> 
Сьогодні в Україні стартував VII Чілдрен Кінофест...
29-05-2020, 11:32  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
01:01 На Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19
01:00 Канада розгляне спрощення візового режиму для України – Зеленський
19:28 Впродовж вихідних моніторингові групи обстежили 591 об'єкт: закрито 2 заклади
18:38 Всесвітній День Донора. Допомагати людям – шляхетна справа
18:36 АМУ оголошує конкурс на фінансування короткострокових гендерних ініціатив
18:35 Нагадуємо громадянам про доходи, отримані у 2019 році, які слід задекларувати не пізніше 30 червня 2020 року
18:34 ДО МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИБУЛИ КУРСАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
18:33 Донеччани вивчали досвід лісівників Львівщини з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою
18:27 У парку «Залізна вода» відновлюють благоустрій довкола джерела «Паща лева»
18:24 ЛКП «Львівлектротранс» підписало контракт на реконструкцію та модернізацію депо на вул. Промислова

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования