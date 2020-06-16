Донеччани вивчали досвід лісівників Львівщини з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою Суспільство | 15-06-2020, 18:33 0 115





Сьогодні 15 червня, державне підприємство «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» відвідала делегація з Донеччини на чолі з заступником голови Донецької обласної державної адміністрації Денисом Клюшниковим. У складі делегації були начальник Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Стороженко та директор ДП «Лиманський лісгосп» Олексій Приходько.

Відвідувачі ознайомилась із роботою Львівського лісового селекційно-насіннєвого центру, який застосовує сучасні технології в лісовому насінництві та вирощуванні садивного матеріалу. Начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека та директор ДП «Львівський ЛСНЦ» Федір Пелиньо ознайомили гостей з технологіями та особливостями переробки лісонасіннєвої сировини, її зберіганням, вирощуванням садивного матеріалу із закритою кореневою системою на базі автоматизованої лінії виробництва шведської компанії BCC AB. Гості побачили роботу лінії посіву та хід вирощування сіянців основних лісоутворюючих порід Львівщини, які були посіяні навесні 2020 року.

Колеги з Донеччини також ознайомились з роботою напівавтоматичної пакувальної лінії та оглянули вже запаковану продукцію, готову до висадки в ліс.

Гості відвідали також лісокультурну ділянку Брюховицького лісництва, на якій були створені часткові підпологові лісові культури, створені садивним матеріалом із закритою кореневою системою навесні цього року. Варто зазначити, що сіянці із закритою кореневою системою можна висаджувати впродовж усього вегетаційного періоду.

Делегація з Донеччини мала можливість поспілкуватися із заступником голови Львівської обласної державної адміністрації Юрієм Бучко. Юрій Бучко розповів про велику увагу, яка надається питанням розвитку лісового господарства Львівською обласною державною адміністрацією.

Візит Донецьких колег відбувся з метою ознайомлення з технологією вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою, оскільки планується побудова схожого лісорозсадницького комплексу на території ДП «Лиманський лісгосп» Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства.





За інформацією

ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр»

