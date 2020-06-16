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ДО МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИБУЛИ КУРСАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
|Суспільство | 15-06-2020, 18:34
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Сім десятків курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького прибули сьогодні до Мукачівського прикордонного загону.
Протягом трьох тижнів вихованці єдиного в Україні прикордонного вишу відпрацьовуватимуть практичні завдання з охорони кордону та ознайомлюватимуться зі специфікою організації і несення служби на річковій, гірській та рівнинній ділянках.
Під час доведення ситуації, що склалась на ділянці Мукачівського прикордонного загону, перший заступник начальника загону – начальник штабу підполковник Юрій Юрчик наголосив на необхідності збереження пильності та вмінні оперативно реагувати на різкі та динамічні зміни в обстановці, які виникають чи не щодоби.
Насамкінець Юрій Олександрович побажав майбутнім офіцерам плідного та успішного стажування.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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