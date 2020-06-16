ДО МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИБУЛИ КУРСАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ Суспільство | 15-06-2020, 18:34 0 115

Сім десятків курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького прибули сьогодні до Мукачівського прикордонного загону.

Протягом трьох тижнів вихованці єдиного в Україні прикордонного вишу відпрацьовуватимуть практичні завдання з охорони кордону та ознайомлюватимуться зі специфікою організації і несення служби на річковій, гірській та рівнинній ділянках.

Під час доведення ситуації, що склалась на ділянці Мукачівського прикордонного загону, перший заступник начальника загону – начальник штабу підполковник Юрій Юрчик наголосив на необхідності збереження пильності та вмінні оперативно реагувати на різкі та динамічні зміни в обстановці, які виникають чи не щодоби.

Насамкінець Юрій Олександрович побажав майбутнім офіцерам плідного та успішного стажування.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



