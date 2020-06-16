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Нагадуємо громадянам про доходи, отримані у 2019 році, які слід задекларувати не пізніше 30 червня 2020 року
|Суспільство | 15-06-2020, 18:35
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що у зв’язку з набранням чинності Закону України від 17 березня 2020 р. № 533-ІХ до завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році, залишилось три тижні. Останній день подання декларації про майновий стан та доходи – 30 червня 2020 року.
Зобов’язані подати річну декларацію про майновий стан і доходи громадяни, які у 2019 році отримали:
доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але які не є звільненими від оподаткування;
доходи від особи, яка не є податковим агентом, в тому числі:
- від здавання в оренду власного рухомого чи нерухомого майна,
- продажу (обміну) власного майна,
- продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо;
спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення;
інвестиційні доходи від операцій з інвестиційними активами;
іноземні доходи;
доходи у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року.
Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 жовтня 2020 року .
Одночасно повідомляємо, що неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень (п. 120.1 ст.120 Податкового кодексу України) та адміністративну відповідальність в розмірі від 3-ох до 8-ми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
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