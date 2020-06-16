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Всесвітній День Донора. Допомагати людям – шляхетна справа
|Суспільство | 15-06-2020, 18:38
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|Відео: https://www.youtube.com/watch?v=R4ZH6kprQ88
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=8sI8LhZGUVo
Останнім часом через карантин у медичних закладах бракує донорської крові. Адже потреби у крові не зникають.
Напередодні Дня Всесвітнього Дня Донора військовослужбовці Державної прикордонної служби, зокрема Херсонського та Білгород-Дністровського загонів прибули у відповідні медичні центри та здали безкоштовно кров.
- Бути донором – це розуміти, що ти один - а можеш допомогти багатьом людям, які цього потребують. Ми – прикордонники, розуміємо важливість цієї шляхетноъ та доброчинної справи, - сказала підполковник Неля Асаула, заступник начальника відділу підготовки персоналу білгород-Дністровського загону, яка разом з співслужбовцями прибула в медичний заклад для здачі крові.
Відео ПЕРШИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ КАНАЛ та
Херсонський прикордонний загін, Іван Шевцов
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