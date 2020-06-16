Стерненко каже, що суд пообіцяв переглянути рішення щодо домашнього арешту Суспільство | 16-06-2020, 09:12 0 106 Активіст Сергій Стерненко заявив, що голова Шевченківського райсуду пообіцяв адвокатам переглянути та роз’яснити судове рішення щодо призначення домашнього арешту Стерненку.



Джерело: hromadske



Пряма мова: "Повернувся і дав слово під відеокамери, що завтра зранку буде авторозподіл (справ — УП) щодо, по-перше, перегляду судового рішення, по-друге, роз'яснення судового рішення".



Деталі: Про це активіст повідомив під будинком президента Володимира Зеленського. Стерненко також закликав учасників акції підтримати його під будівлею суду 16 червня.



Що передувало: Активіст Сергій Стерненко, якого 15 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт, разом з активістами влаштували акцію під помешканням генпрокурора Ірини Венедіктової, а потім пішли до Офісу президента.



Під час обрання запобіжного заходу активісту під будівлею суду сталися сутички, поліція затримала 5 осіб. При цьому ЗМІ зафіксували, як правоохоронці били протестувальника. Пізніше в поліції заявили, що відсторонили причетних правоохоронців.



Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка



Передісторія:



У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня, загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.

На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади. Пізніше Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена у будь-якому разі.

15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.

Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.

Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.