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Четверо воїнів постраждали від обстрілів на Донбасі – ООС
|Суспільство | 16-06-2020, 09:23
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|15 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє українських військових, ще один – бойове травмування.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Загарбники обстріляли наші позиції із мінометів калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".
Деталі: Під ворожим вогнем опинились оборонці Новолуганського, Новоселівки Другої, Павлополя.
По опорних пунктах у передмісті Авдіївка бойовики задіяли гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Кам’янки агресор відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Окрім того, російські окупанти порушували "тишу" поблизу Мар’їнки, використовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
З початком поточної доби обстріли не припинились. Так, окупанти вели вогонь біля Оріхового.
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