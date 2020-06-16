Четверо воїнів постраждали від обстрілів на Донбасі – ООС Суспільство | 16-06-2020, 09:23 0 106 15 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє українських військових, ще один – бойове травмування.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Загарбники обстріляли наші позиції із мінометів калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".



Деталі: Під ворожим вогнем опинились оборонці Новолуганського, Новоселівки Другої, Павлополя.



По опорних пунктах у передмісті Авдіївка бойовики задіяли гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Кам’янки агресор відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



Окрім того, російські окупанти порушували "тишу" поблизу Мар’їнки, використовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



З початком поточної доби обстріли не припинились. Так, окупанти вели вогонь біля Оріхового.