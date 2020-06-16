|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Авіапасажири без масок можуть потрапити в "чорний список" у США
|Суспільство | 16-06-2020, 09:25
| 0 108
|
|Великі американські авіаперевізники можуть заборонити посадку на борт пасажирів без масок, але також можуть надати маски тим, хто їх потребує.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Відтепер авіакомпанії будуть чітко повідомляти пасажирам про правила щодо масок перед польотом. Окреме докладне оголошення буде робитися на борту.
Кожен авіаперевізник буде самостійно визначати наслідки для пасажирів, які не дотримуються встановлених правил, аж до внесення в "чорний список".
Однак стюардеси не мають повноважень для імплементації правил авіакомпанії, якщо пасажири знімають свої маски в салоні.
Серед перевізників, які вводять нові правила: Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines і United Airlines,
Деякі авіакомпанії пропонують внести певні винятки для дітей молодшого віку, людей з обмеженими можливостями, а також коли люди їдять або п'ють.
Очікується, що заходи будуть залишатися в силі протягом усієї кризи у сфері охорони здоров'я, викликаної COVID-19.
Деякі авіакомпанії та профспілки закликали прийняти на федеральному рівні правило, яке зобов'язує проводити знезаражування літака, обов'язкове носіння масок, а також визначити кількість місць, які слід продавати на кожному рейсі.
Allied Pilots Association, яка представляє пілотів копанні American Airlines, заявила: "Зараз не час, щоб авіакомпанії конкурували одна з одною, коли мова заходить про безпеку".
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Жителю Дрогобича, який розгулював із рушницею та стріляв по будинках, прокурори готують підозр...
|16-06-2020, 20:22
| >>>
|Уряд хоче понизити обласні центри до рівня районних, – АМУ...
|16-06-2020, 17:00
| >>>
|В ПУНКТІ ПРОПУСКУ «ДЯКОВЕ» ДРУГИЙ ДЕНЬ ПОСПІЛЬ ВІДСУТНІ НАКОПИЧЕННЯ МІКРОАВТОБУСІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛЮДЕЙ...
|16-06-2020, 14:46
| >>>
|Андрій Садовий співчуває родині Порошенків через втрату батька...
|16-06-2020, 14:35
| >>>
|Особливості декларування іноземних доходів громадянами за 2019 рік...
|16-06-2020, 14:32
| >>>
|Працівниками податкової Львівщини складено 11 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель за п’ять місяців 2020 року...
|16-06-2020, 13:55
| >>>
|У прикордонному відомств на COVID-19 захворіли ще два прикордонники...
|16-06-2020, 12:05
| >>>
|