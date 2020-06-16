Авіапасажири без масок можуть потрапити в "чорний список" у США Суспільство | 16-06-2020, 09:25 0 108 Великі американські авіаперевізники можуть заборонити посадку на борт пасажирів без масок, але також можуть надати маски тим, хто їх потребує.



Джерело: "Голос Америки"



Деталі: Відтепер авіакомпанії будуть чітко повідомляти пасажирам про правила щодо масок перед польотом. Окреме докладне оголошення буде робитися на борту.



Кожен авіаперевізник буде самостійно визначати наслідки для пасажирів, які не дотримуються встановлених правил, аж до внесення в "чорний список".



Однак стюардеси не мають повноважень для імплементації правил авіакомпанії, якщо пасажири знімають свої маски в салоні.



Серед перевізників, які вводять нові правила: Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines і United Airlines,



Деякі авіакомпанії пропонують внести певні винятки для дітей молодшого віку, людей з обмеженими можливостями, а також коли люди їдять або п'ють.



Очікується, що заходи будуть залишатися в силі протягом усієї кризи у сфері охорони здоров'я, викликаної COVID-19.



Деякі авіакомпанії та профспілки закликали прийняти на федеральному рівні правило, яке зобов'язує проводити знезаражування літака, обов'язкове носіння масок, а також визначити кількість місць, які слід продавати на кожному рейсі.



Allied Pilots Association, яка представляє пілотів копанні American Airlines, заявила: "Зараз не час, щоб авіакомпанії конкурували одна з одною, коли мова заходить про безпеку".