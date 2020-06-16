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Вночі відновлено рух автотранспорту через «Шегині»
|Суспільство | 16-06-2020, 11:42
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У ніч проти 16 червня Прикордонна варта Республіки Польща повідомила про рішення щодо відновлення руху автотранспорту через пункт пропуску «Медика».
Цієї ж ночі Держприкордонслужба України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску «Шегині», навпроти польського – «Медика».
Наголошуємо, що Уряд України прийняв рішення щодо відновлення пропуску в «Шегинях» ще 20 травня. Загалом, цим рішенням Кабінет Міністрів України поновив роботу 6 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, 2 – зі Словаччиною, 4 – з Угорщиною, 7 – з Румунією, 46 – з Молдовою та 1 – для морського сполучення. Згідно з цим рішенням, Держприкордонслужба України готова розпочати здійснення пропускних операцій в автомобільних пунктах пропуску «Смільниця-Кросценко», «Угринів-Долгобичів», «Грушів-Будомеж» та «Устилуг-Зосин» одразу, як тільки суміжна сторона відновить пропуск.
Зараз на кордоні з Польщею функціонують 4 пункти пропуску для автомобільного сполучення: «Краківець - Корчова», «Рава-Руська - Хребенне» та «Ягодин - Дорохуськ», а також пункт пропуску «Шегині-Медика».
Піше сполучення здійснюється лише у пункті пропуску «Шегині-Медика», де з початку червня зростає пасажиропотік та відмічається скупчення осіб перед польським пунктом пропуску через тривалі контрольні та санітарні (пов’язані з карантином) заходи. У зв’язку з цим, Держприкордонслужба ініціює та забезпечує заходи для розширення можливостей та покращення умов перетинання громадянами кордону з Польщею.
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