Окупанти саботують ритмічну роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил Суспільство | 16-06-2020, 11:43 0 104

Сьогодні, 16 червня, згідно з розпорядженням командувача ООС у КПВВ «Станиця Луганська» пропускні операції здійснюватимуться з 07.00 до 18.00.



Станом на 11.00 через КПВВ «Станиця Луганська» на контрольовану територію прослідували 75 осіб. Проте громадянам варто враховувати, що окупанти лише частково розблокували переміщення людей на цьому напрямку. При наданні дозволу на перетин лінії розмежування бойовики ОРЛО керуються так званими «списками бажаних осіб». Відповідно, спроби вільного переміщення людей в обох напрямках блокуються російськими найманцями.



Так, починаючи з 10 червня навпроти контрольного пункту «Станиця Луганська» окупанти не пропустили 28 осіб. Після того як бойовики починають повертати непропущених осіб на підконтрольну українській владі територію, прикордонники зі складу Об’єднаних сил, з міркувань безпеки, змушені припиняти пропускні операції.



У КПВВ «Мар’їнка» можливо перетнути лінію розмежування з 11.00. до 14.00. Але оскільки російські збройні формування повністю перекрили рух у межах цього дорожнього коридору, бажаючих перетнути лінію розмежування наразі немає.



