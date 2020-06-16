За добу адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом перетнуло майже 460 осіб Суспільство | 16-06-2020, 11:44 0 104



Як повідомлялося, з 14 червня на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня № 480 повністю відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в’їзду/виїзду на межі з ТОТУ АР Крим.



Наразі контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар» продовжують функціонувати в штатному режимі.



Протягом минулої доби в КПВВ прикордонники оформили 458 осіб, з них - в напрямку анексованого півострова прослідувало 152 громадянина, а на материкову частину України повернулось 306 громадян.



Нагадуємо, що усі громадяни, які прямують на материкову частину України зобов’язані встановити мобільний додаток «Дій вдома» та відбути двотижневу самоізоляцію!





