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За добу адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом перетнуло майже 460 осіб
|Суспільство | 16-06-2020, 11:44
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Як повідомлялося, з 14 червня на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня № 480 повністю відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в’їзду/виїзду на межі з ТОТУ АР Крим.
Наразі контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар» продовжують функціонувати в штатному режимі.
Протягом минулої доби в КПВВ прикордонники оформили 458 осіб, з них - в напрямку анексованого півострова прослідувало 152 громадянина, а на материкову частину України повернулось 306 громадян.
Нагадуємо, що усі громадяни, які прямують на материкову частину України зобов’язані встановити мобільний додаток «Дій вдома» та відбути двотижневу самоізоляцію!
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