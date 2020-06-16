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У прикордонному відомств на COVID-19 захворіли ще два прикордонники
|Суспільство | 16-06-2020, 12:05
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Станом на 16 червня за результатами тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України зафіксовано 73 позитивних тестів на COVID-19.
Зокрема минулої доби підтверджено два нові випадки інфікування у Чернівецькій та Волинській областях.
Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 45, ще 27 осіб продовжує лікуватися – 7 стаціонарно та 20 – амбулаторно, один помер.
Також під контролем медиків наразі знаходяться більше 200 прикордонників, які контактували з хворими. Вони знаходяться на самоізоляції, деякі з них ізольовані в підрозділах та обсерваторах.
Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття та забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.
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