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Працівниками податкової Львівщини складено 11 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель за п’ять місяців 2020 року
|Суспільство | 16-06-2020, 13:55
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Як повідомили в управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області впродовж січня-травня 2020 року проведено дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків та складено 11 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Матеріали досліджень передані в правоохоронні органі для розгляду та прийняття рішення.
За результатами розгляду правоохоронними органами матеріалів підрозділу в Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 7 кримінальних правопорушень, з яких:
- за ознаками ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) – 1, сума виявленого легалізованого доходу становить 700 тис.грн.,
- за предикатними злочинами (суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом) – 4, загальна сума встановлених збитків по яких – 5191 тис.грн.,
- за іншими статтями КК України – 2, загальна сума встановлених збитків по яких – 1400 тис.гривень.
Приєднано 3 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень.
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