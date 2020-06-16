Працівниками податкової Львівщини складено 11 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель за п’ять місяців 2020 року Суспільство | 16-06-2020, 13:55 0 78

Як повідомили в управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області впродовж січня-травня 2020 року проведено дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків та складено 11 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Матеріали досліджень передані в правоохоронні органі для розгляду та прийняття рішення.



За результатами розгляду правоохоронними органами матеріалів підрозділу в Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 7 кримінальних правопорушень, з яких:



- за ознаками ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) – 1, сума виявленого легалізованого доходу становить 700 тис.грн.,



- за предикатними злочинами (суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом) – 4, загальна сума встановлених збитків по яких – 5191 тис.грн.,



- за іншими статтями КК України – 2, загальна сума встановлених збитків по яких – 1400 тис.гривень.



Приєднано 3 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень.