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Андрій Садовий співчуває родині Порошенків через втрату батька
|Суспільство | 16-06-2020, 14:35
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|Міський голова Львова Андрій Садовий висловив співчуття п’ятому президенту України Петру Порошенку та його дружині через смерть батька. Олексій Порошенко, Герой України та заслужений працівник сільського господарства, відійшов у вічність сьогодні, 16 червня, на 85-му році життя, внаслідок перенесеного інсульту.
«Щирі співчуття родині Порошенків через втрату батька. Втрата рідних завжди болісна, але в пам’яті залишаються ті добрі настанови і любов, подаровані рідною людиною. Вічна пам’ять», — зазначив Андрій Садовий.
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