Андрій Садовий співчуває родині Порошенків через втрату батька Суспільство | 16-06-2020, 14:35 0 570 Міський голова Львова Андрій Садовий висловив співчуття п’ятому президенту України Петру Порошенку та його дружині через смерть батька. Олексій Порошенко, Герой України та заслужений працівник сільського господарства, відійшов у вічність сьогодні, 16 червня, на 85-му році життя, внаслідок перенесеного інсульту.

«Щирі співчуття родині Порошенків через втрату батька. Втрата рідних завжди болісна, але в пам’яті залишаються ті добрі настанови і любов, подаровані рідною людиною. Вічна пам’ять», — зазначив Андрій Садовий.

