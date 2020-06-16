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В ПУНКТІ ПРОПУСКУ «ДЯКОВЕ» ДРУГИЙ ДЕНЬ ПОСПІЛЬ ВІДСУТНІ НАКОПИЧЕННЯ МІКРОАВТОБУСІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛЮДЕЙ
|Суспільство | 16-06-2020, 14:46
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Другий день поспіль прикордонники Мукачівського загону фіксують відсутність накопичень перед пунктом пропуску «Дякове» транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення до країн Європейського Союзу.
Останнім часом на українсько-румунському кордоні спостерігались значні черги мікроавтобусів, які перевозять громадян України на заробітки. Така ситуація склалась у зв’язку з тим, що більшість пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС через проведення карантинних заходів тимчасово закриті. До того ж, кожна з країн проводить посилені заходи з перевірки громадян, які в’їжджають на її територію, як наслідок – збільшується час на проведення контрольних операцій.
Варто зазначити, щодо ситуації, яка має місце в пункті пропуску «Дякове», накопичення мікроавтобусів перед цим пунктом пропуску відбувається починаючи із другої половини дня у середу та зберігається впродовж четверга та п’ятниці.
Просимо громадян врахувати дану інформацію при плануванні закордонних поїздок.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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