В ПУНКТІ ПРОПУСКУ «ДЯКОВЕ» ДРУГИЙ ДЕНЬ ПОСПІЛЬ ВІДСУТНІ НАКОПИЧЕННЯ МІКРОАВТОБУСІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛЮДЕЙ Суспільство | 16-06-2020, 14:46 0 83 thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2020-06/1592308036__dsc0857.jpg[/thumb]

Другий день поспіль прикордонники Мукачівського загону фіксують відсутність накопичень перед пунктом пропуску «Дякове» транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення до країн Європейського Союзу.

Останнім часом на українсько-румунському кордоні спостерігались значні черги мікроавтобусів, які перевозять громадян України на заробітки. Така ситуація склалась у зв’язку з тим, що більшість пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС через проведення карантинних заходів тимчасово закриті. До того ж, кожна з країн проводить посилені заходи з перевірки громадян, які в’їжджають на її територію, як наслідок – збільшується час на проведення контрольних операцій.

Варто зазначити, щодо ситуації, яка має місце в пункті пропуску «Дякове», накопичення мікроавтобусів перед цим пунктом пропуску відбувається починаючи із другої половини дня у середу та зберігається впродовж четверга та п’ятниці.

Просимо громадян врахувати дану інформацію при плануванні закордонних поїздок.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



