Уряд хоче понизити обласні центри до рівня районних, – АМУ Суспільство | 16-06-2020, 17:00 0 354

В правлінні Асоціації міст України серйозне занепокоєння в програмі дій уряду, яке у четвер розглядатиме Верховна Рада, викликають питання укрупнення і створення нових районів. Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявив член правління АМУ, міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Укрупнення районів зроблено механістичним шляхом. Це штучна ситуація, яка навмисно педалюється напередодні місцевих виборів, тому що діюча влада не розуміє суті місцевого самоврядування. Вона думає, що місцеве самоврядування має бути вбудоване у вертикаль влади», – зазначив міський голова Дніпра. І додав: – Якщо ця програма дій уряду буде прийнята, то обласні центри фактично будуть понижені в своїх правах до рівня районних центрів. Більше того, обласними центрами крім обласних адміністрацій, буде командувати райадміністрація. І якщо не будуть прийняті зміни в закон про місцеве самоуправління і в бюджетний кодекс, то з бюджетів територіальних громад буде вилучено 60% ПДФО.

За словами Бориса Філатова, також є чимало питань до формування районів. Він переконаний, що влада перед виборами перекроює адміністративний поділ, щоби полегшити собі не перемогу, а хоча би достойний результат на місцевих виборах і при цьому тримати місцеве самоврядування на короткому фінансовому поводку.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

