Жителю Дрогобича, який розгулював із рушницею та стріляв по будинках, прокурори готують підозр Суспільство | 16-06-2020, 20:22 0 64





Ідеться про інцидент, який стався цьогоріч, 16 червня, близько 13:00 год, у Дрогобичі.



Того дня місцевий мешканець зухвало розгулював з рушницею на плечі на території колишнього дитячого садка у центрі міста.



Крім цього, 49-річний порушник здійснив декілька пострілів у напрямку житлових будинків та тротуару на вулиці Грушевського, 11, наражаючи на небезпеку тих, хто міг опинитись поруч.



Зловмисника затримали працівники поліції на «гарячому», в порядку ст.208 КПК України, а зброю із патронами вилучили.



Такі дії фігуранта кваліфікували за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).



Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.



На цей час прокурори Дрогобицької місцевої прокуратури вирішують питання щодо оголошення вказаній особі підозри та обрання міри запобіжного заходу.







Пресслужба Прокуратури Львівської області