|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Жителю Дрогобича, який розгулював із рушницею та стріляв по будинках, прокурори готують підозр
|Суспільство | 16-06-2020, 20:22
| 0 64
|
Ідеться про інцидент, який стався цьогоріч, 16 червня, близько 13:00 год, у Дрогобичі.
Того дня місцевий мешканець зухвало розгулював з рушницею на плечі на території колишнього дитячого садка у центрі міста.
Крім цього, 49-річний порушник здійснив декілька пострілів у напрямку житлових будинків та тротуару на вулиці Грушевського, 11, наражаючи на небезпеку тих, хто міг опинитись поруч.
Зловмисника затримали працівники поліції на «гарячому», в порядку ст.208 КПК України, а зброю із патронами вилучили.
Такі дії фігуранта кваліфікували за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).
Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
На цей час прокурори Дрогобицької місцевої прокуратури вирішують питання щодо оголошення вказаній особі підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Жителю Дрогобича, який розгулював із рушницею та стріляв по будинках, прокурори готують підозр...
|16-06-2020, 20:22
| >>>
|Уряд хоче понизити обласні центри до рівня районних, – АМУ...
|16-06-2020, 17:00
| >>>
|В ПУНКТІ ПРОПУСКУ «ДЯКОВЕ» ДРУГИЙ ДЕНЬ ПОСПІЛЬ ВІДСУТНІ НАКОПИЧЕННЯ МІКРОАВТОБУСІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛЮДЕЙ...
|16-06-2020, 14:46
| >>>
|Андрій Садовий співчуває родині Порошенків через втрату батька...
|16-06-2020, 14:35
| >>>
|Особливості декларування іноземних доходів громадянами за 2019 рік...
|16-06-2020, 14:32
| >>>
|Працівниками податкової Львівщини складено 11 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель за п’ять місяців 2020 року...
|16-06-2020, 13:55
| >>>
|У прикордонному відомств на COVID-19 захворіли ще два прикордонники...
|16-06-2020, 12:05
| >>>
|