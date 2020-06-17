Камери автофіксації зафіксували перегони на трасі Київ-Харків Суспільство | 17-06-2020, 08:39 0 62 Система автоматичної фіксації порушень ПДР зафіксувала двох водіїв, які рухалися автодорогою М03 Київ-Харків.



Джерело: Патрульна поліція



Дослівно: 15 червня "найбільшою швидкість була в двох автомобілів Range Rover, у яких збіглися навіть перші символи ДНЗ — AX110*** . Перший автомобіль рухався зі швидкістю 204 км/год., швидкість іншого була — 206 км/год. Камери зафіксували цих порушників на трасі М03 Київ- Харків-Довжанський з різницею у 2 секунди. Дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год".



Також за добу система зафіксувала "41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год..

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Mercedes-Benz C220 з номерним знаком СВ985***. Він порушував швидкісний режим 8 разів за вчора".



Деталі: За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.



Раніше заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко повідомляв про водія Mersedes S class, який рухався на трасі Київ - Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину (дозволена швидкість 80 км / ч). Тоді замміністра припустив, що "штраф змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування".



Нагадаємо:



Антирекорд з порушення швидкісного режиму зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР встановив водій, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві.