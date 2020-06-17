В Китаї посилили карантин через новий спалах COVID-19 Суспільство | 17-06-2020, 08:47 0 72 У столиці Китаю Пекіні посилили карантинні заходи в намаганні стримати новий спалах COVID-19.





Джерело: Радіо Свобода



Деталі: Влада Пекіну перекрила 29 адміністративних районів із понад 270 на підпорядкованій місту території. Всі входи й виходи з них перебувають під цілодобовою охороною, щодо всіх, хто прибуває чи відбуває, застосовують суворий контроль, повідомляє видання.



16 червня в Пекіні було зареєстровано 27 нових випадків COVID-19, а за останні п’ять днів – загалом 106.



Новий спалах пов’язують із пекінським гуртовим ринком Сіньфаді, який закрили минулих вихідних.



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