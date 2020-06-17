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В Китаї посилили карантин через новий спалах COVID-19
|Суспільство | 17-06-2020, 08:47
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|У столиці Китаю Пекіні посилили карантинні заходи в намаганні стримати новий спалах COVID-19.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Влада Пекіну перекрила 29 адміністративних районів із понад 270 на підпорядкованій місту території. Всі входи й виходи з них перебувають під цілодобовою охороною, щодо всіх, хто прибуває чи відбуває, застосовують суворий контроль, повідомляє видання.
16 червня в Пекіні було зареєстровано 27 нових випадків COVID-19, а за останні п’ять днів – загалом 106.
Новий спалах пов’язують із пекінським гуртовим ринком Сіньфаді, який закрили минулих вихідних.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
У світі вже понад 8 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.
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