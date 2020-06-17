Українські військові знищили російського окупанта Суспільство | 17-06-2020, 08:49 0 79 За даними розвідки, 16 червня українські воїни знищили одного російського окупанта.



Джерело: ООС



Деталі: Формування Росії 9 разів обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Українські воїни у відповідь використали чергові вогневі засоби.



Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав бойове травмування.



Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування два рази порушили режим припинення вогню.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів оборонні укріплення на підступах до Оріхового. По захисниках Луганського найманці задіяли гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.



Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях ворога українські підрозділи рішуче подавили активність противника.



За поточну добу втрат серед наших захисників немає".