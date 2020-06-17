На кордоні з Білоруссю викрито оборудку контрабандистів з переміщення великої партії сигарет Суспільство | 17-06-2020, 10:22 0 67



30 ящиків сигарет білоруського виробництва, два позашляховики та п’ятьох осіб затримали прикордонники поблизу українсько-білоруського кордону цієї ночі.



Інформацію про можливе незаконне переміщення через державний кордон контрабандних товарів завчасно надали оперативні співробітники Луцького прикордонного загону.



Тож прикордонники відділу «Вичівка» були напоготові. Близько опівночі, за кількасот метрів від кордону, військовослужбовці затримали одну особу, яка йшла пішки. Згодом від іншого прикордонного наряду надійшла інформація про рух автомобілів у бік державного кордону.



Група реагування негайно вибула до вказаного місця, де і зупинила два позашляховики Мітсубісі та Ленд Ровер, в яких перебувало четверо осіб. Перевіривши прилеглу до кордону місцевість, прикордонники знайшли в кущах 30 ящиків сигарет, за якими ймовірно і приїхали «ділки».



Наразі виявлені сигарети доставлено до прикордонного підрозділу для подальшої передачі представникам ДФС. На правопорушників прикордонники склали процесуальні документи за ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проводяться подальші перевірочні заходи.



