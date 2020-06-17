Понад 367 мільйонів гривень плати за землю надійшло до місцевих скарбниць Львівщини за п’ять місяців 2020 року Суспільство | 17-06-2020, 14:14 0 79



Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області у травні 2020 року при запланованих надходженнях з плати за землю в сумі 68,6 млн. грн. до місцевих бюджетів на Львівщині надійшло від суб’єктів господарювання 71,8 млн. гривень. У травні 2019 року надходження плати за землю становили 97,3 млн. гривень.



У січні-травні 2020 року при запланованих показниках з плати за землю в сумі 322,9 млн. грн. до місцевих скарбниць від платників податків Львівщини надійшло 367,1 млн. гривень. За п’ять місяців 2019 року надходження податку складали 427,9 млн. гривень.





