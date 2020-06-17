|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Понад 367 мільйонів гривень плати за землю надійшло до місцевих скарбниць Львівщини за п’ять місяців 2020 року
|Суспільство | 17-06-2020, 14:14
| 0 56
|
Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області у травні 2020 року при запланованих надходженнях з плати за землю в сумі 68,6 млн. грн. до місцевих бюджетів на Львівщині надійшло від суб’єктів господарювання 71,8 млн. гривень. У травні 2019 року надходження плати за землю становили 97,3 млн. гривень.
У січні-травні 2020 року при запланованих показниках з плати за землю в сумі 322,9 млн. грн. до місцевих скарбниць від платників податків Львівщини надійшло 367,1 млн. гривень. За п’ять місяців 2019 року надходження податку складали 427,9 млн. гривень.
|
|
| Останні новини
|
|17:20
|ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ЗАКОРДОННІ ПОЇЗДКИ
|17:19
|У Львові створюють Першу муніципальну галерею
|17:17
|Мер вручив диплом ТзОВ «Авіація Галичини» за пошиття захисних масок під час карантину
|17:16
|Територію на вул. Личаківській, 105 готують до будівництва мистецької школи
|17:13
|У Львові на COVID-19 розпочали тестувати освітян, які працюватимуть під час ЗНО
|17:11
|«Екологічна інспекція щотижня фіксує факти незаконного викиду сміття в області, але це чомусь особливого ажіотажу не викликає», — Сергій Бабак
|17:09
|«П'ятнична сесія може бути знаковою для району «Під Голоском», — Любомир Зубач
|17:08
|У Львові за п’ять років на ініціативи громадських організацій скерували понад 5,7 млн грн
|17:04
|На завтра синоптики обіцяють грозу
|17:02
|«Чим більше ми будемо тестувати, чим більше будемо виявляти COVID-19, тим швидше зможемо розірвати ланцюг поширення інфекції», — Галина Слічна