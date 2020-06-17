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Ситуація в контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил
|Суспільство | 17-06-2020, 14:16
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У КПВВ «Станиця Луганська», згідно з розпорядженням командувача ООС, продовжується пропуск осіб через лінію розмежування. Пропускні операції триватимуть з 07.00 до 18.00.
Учора через КПВВ «Станиця Луганська» 81 особа прослідувала на тимчасово окуповану територію України. Зазначимо, окупаційні адміністрації для пропуску через лінію розмежування використовують списки. Двох осіб, з причини відсутності у цих списках, російські найманці не пропустили на тимчасово окуповану територію.
На вхід до контрольованої території України оформлено 76 осіб.
Сьогодні, станом на 11.00, через КПВВ «Станиця Луганська» на контрольовану територію прослідувало 68 осіб.
На цей час перед КПВВ «Мар’їнка» очікують на пропуск 8 осіб. Режим роботи КПВВ – 11.00 -14.00. Окупанти пропуск не здійснюють.
Учора особа, яка намагалася перетнути лінію розмежування, повернулася через відмову бойовиків ОРДО.
Перед блокпостом бойовиків залишалося 2 особи в автомобілі, які очікують пропуску на ТОТУ з 11 червня.
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