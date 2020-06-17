Транспортний податок – хто і скільки сплачуватиме у 2020 році? Суспільство | 17-06-2020, 14:18 0 63



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у 2020 році підлягають оподаткуванню транспортним податком легкові автомобілі з 2015 року випуску (включно), вартість яких становить понад 1 771 125 гривень.



Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2020 році, розміщено на сайті Мінекономіки та містить такі дані: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.



Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року(пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 розділу ХІІ Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ).



Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 267.2.1 ст. 267 ПКУ(п. 267.4 ст. 267 розділу ХІІ ПКУ).



Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.



Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.



Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. Транспортний податок сплачується у строки сплати податку, встановлені пп. 267.8.1 ст. 267 ПКУ, а саме:



а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;



б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації (пп. 267.7.1 ст. 267 розділу ХІІ ПКУ).