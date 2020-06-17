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ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ЗАКОРДОННІ ПОЇЗДКИ
|Суспільство | 17-06-2020, 17:20
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Сьогодні, 17 травня 2020 року, з 18:00 поновлюється робота пункту пропуску «Солотвино» - «Сігет- Мармаріцей».
За інформацією прикордонної поліції Румунії, буде здійснюватися пропуск на територію Румунії:
громадян які офіційно працевлаштовані на території Румунії та мають підтверджуючі документи ( без проходження обов’язкової обсервації);
- осіб які прямують транзитом (на протязі 48 годин);
- решта осіб які прибувають на територію Румунії підлягають обов’язковій обсервацїї.
Наголошуємо, що в’їзд іноземцям в Україну дозволений з обов’язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування COVID-19, обсервацію. Для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19, передбачена обсервація або самоізоляція із застосунком «Дій вдома».
Учора Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесені до «червоної» та «зеленої» зон. Згідно з рішенням Уряду України, державами із значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тис. населення.
Обсервації не підлягають громадяни (піддані) держав із значним поширенням COVID-19, які не перебували на території цих держав протягом останніх 14 днів, працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, учасники зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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