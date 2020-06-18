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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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До уваги громадян, які планують поїздку до Румунії
|Суспільство | 18-06-2020, 00:30
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|https://dpsu.gov.ua/ua/news/Do-uvagi-gromadyan-yaki-planuyut-poizdku-do-Rumunii/
Сьогодні, 17 червня, з 18:00 поновлюється робота пункту пропуску «Солотвино» - «Сігет- Мармаріцей».
За інформацією прикордонної поліції Румунії, пропуск на територію Румунії буде здійснюватися:
- громадян, які офіційно працевлаштовані на території Румунії та мають підтверджуючі документи ( без проходження обов’язкової обсервації);
- осіб, які прямують транзитом (протягом 48 годин);
- решта категорія осіб, які прибувають на територію Румунії підлягають обов’язковій обсервацїї.
Наголошуємо, що в’їзд іноземцям в Україну дозволено з обов’язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування COVID-19, обсервацію. Для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19, передбачено обсервація або самоізоляція із застосунком «Дій вдома».
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