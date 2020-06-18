На Рівненщині майже на 60 осіб зросла кількість хворих на COVID-19 Суспільство | 18-06-2020, 00:30 0 332 17 червня у Рівненській області виявили 57 нових випадків зараження на коронавірус, всього – 2572 випадки.



Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook



Деталі: Зокрема, захворіли 10 мешканців обласного центру, 15 – Березнівського району та 15 – Дубенського району. Нові випадки коронавірусу виявили у осіб від 10 до 72 років.



"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 2572 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", – повідомив Коваль.



Побороли хворобу вже 1386 жителів області. 17 червня одужали ще шестеро рівнян.



Водночас від ускладнень COVID-19 померла 51 людина.



Наразі на перевірці в лабораторії знаходиться 280 зразків.



Нагадаємо:



За добу 16 червня в Україні підтвердили діагноз COVID-19 у 758 осіб, помер 31 хворий – це найбільші показники з початку пандемії нового коронавірусу.