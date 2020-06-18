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На Рівненщині майже на 60 осіб зросла кількість хворих на COVID-19
|Суспільство | 18-06-2020, 00:30
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|17 червня у Рівненській області виявили 57 нових випадків зараження на коронавірус, всього – 2572 випадки.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Зокрема, захворіли 10 мешканців обласного центру, 15 – Березнівського району та 15 – Дубенського району. Нові випадки коронавірусу виявили у осіб від 10 до 72 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 2572 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", – повідомив Коваль.
Побороли хворобу вже 1386 жителів області. 17 червня одужали ще шестеро рівнян.
Водночас від ускладнень COVID-19 померла 51 людина.
Наразі на перевірці в лабораторії знаходиться 280 зразків.
Нагадаємо:
За добу 16 червня в Україні підтвердили діагноз COVID-19 у 758 осіб, помер 31 хворий – це найбільші показники з початку пандемії нового коронавірусу.
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