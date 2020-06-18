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Три ночі поспіль на Північному мосту Києва частково обмежать рух
|Суспільство | 18-06-2020, 09:37
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|На Північному мосту столиці впродовж трьох ночей триматиме поточний ремонт. Рух для транспорту частково обмежать з 17 по 20 червня.
Джерело: Київавтодор
Деталі: Обмеження триватимуть з 22:00 до 06:00. Працюватиме "Київавтодор" у напрямку проспекту С. Бандери. Роботи виконуватимуть вночі, щоб менше впливати на трафік.
"Під час робіт рух буде частково обмежено", – йдеться у повідомленні.
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