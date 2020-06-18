Три ночі поспіль на Північному мосту Києва частково обмежать рух Суспільство | 18-06-2020, 09:37 0 68 На Північному мосту столиці впродовж трьох ночей триматиме поточний ремонт. Рух для транспорту частково обмежать з 17 по 20 червня.



Джерело: Київавтодор



Деталі: Обмеження триватимуть з 22:00 до 06:00. Працюватиме "Київавтодор" у напрямку проспекту С. Бандери. Роботи виконуватимуть вночі, щоб менше впливати на трафік.



"Під час робіт рух буде частково обмежено", – йдеться у повідомленні.