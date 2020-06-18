Звільнення від ДПА: освітній омбудсмен пояснив, що буде з ЗНО і свідоцтвами Суспільство | 18-06-2020, 10:00 0 66 Від складання державної підсумкової атестації будуть звільняти тих, хто завершує здобуття повної загальної середньої освіти – школярів, студентів коледжів і профтехнічних закладів освіти.



Джерело: освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі "1+1", УНІАН



Деталі: Наприкінці червня всі випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту разом із додатками, де буде вказано про звільнення від ДПА.



Нині ж, за словами Горбачова, Міносвіти працює над механізмом внесення оцінки ЗНО у додаток свідоцтва.



Пропозицію вже підтримав профільний комітет Ради.



Пряма мова Горбачова: "Має це виглядати так: у червні всі отримують свідоцтва і додатки, людина здає ЗНО, а після того вирішує, чи хоче вписати в додаток оцінку ЗНО, може це зробити. Процедуру зараз встановлюють.



Жодним чином потрапити до університету чи академії повз ЗНО не вийде".



Цьому передувало: У зв'язку з коронавірусом і карантином президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт, яким пропонує звільнити випускників шкіл (здобувачів середньої освіти) від державної підсумкової атестації у 2020 році, однак дозволити пройти зовнішнє незалежне оцінювання охочим.



В Українському центрі оцінювання якості освіти запевняють, що скасовувати ЗНО-2020 немає підстав.