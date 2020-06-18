Прокурори у Перемишлянах обвинувачують екслікаря у смерті пацієнтки Суспільство | 18-06-2020, 11:25 0 79

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2019 року у хірургічне відділення Перемишлянської ЦРЛ доставлено збиту автівкою 73-річну пенсіонерку з травмами після ДТП. Проте, тодішній завідувач хірургічного відділення, як черговий хірург ЦРЛ, всупереч вимогам медичного законодавства та відповідних протоколів МОЗ України, не констатував і не надав медичної допомоги щодо низки очевидних важких травм (перелому тазу, лівої гомілки та правого плеча, численних забоїв внутрішніх органів живота та кровотечі у животі).



Медик не госпіталізував та не прооперував постраждалу, натомість, обмежився обробкою ран. Як наслідок, пацієнтка померла вдома наступної після ДТП ночі.



Так, хірурга обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки потерпілому).



Обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті у Перемишлянський районний суд.



Зазначимо, що через пасивне розслідування цієї справи місцевими поліцейськими, більшість слідчих дій (допити свідків, витребовування меддокументів, підготовка та внесення клопотань на адресу слідчого судді, ініціювання проведення службової перевірки події профільним департаментом Львівської ОДА, призначення судово-медичної експертизи) проведено саме процесуальним керівником у провадженні.



Довідково: санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, виправні роботи на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.



Пресслужба Прокуратури Львівської області



