Львівська прокуратура відсудила майже 3 га землі Суспільство | 18-06-2020, 11:26 0 73





Ідеться про земельну ділянку, розташовану на території Мостиського району, яку з 2006 року орендував підприємець, однак, упродовж кількох років перестав платити за оренду, а також використовував землю не за цільовим призначенням.



Враховуючи, що власник землі бездіяв, у справу втрутилась Прокуратура Львівської області, яка звернулися до суду із позовною заявою в інтересах Львівської обласної та Мостиської районної державних адміністрацій.



Господарський суд Львівської області минулоріч у липні підтримав позицію відомства та повністю задоволив позов.



На цей час вказаний договір оренди розірвано.



Крім цього, завдяки вжитим прокурорами заходам на стадії реального виконання судового рішення, землі державної власності повернуто Львівській обласній державній адміністрації, а 15.06.2020 – виконавче провадження повністю завершено.







Пресслужба Прокуратури Львівської області