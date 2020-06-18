Золочівська прокуратура виявила незаконне надання в оренду 60 га землі Суспільство | 18-06-2020, 11:26 0 74







Прокурори з’ясували, що однією із сільських рад Золочівщини у грудні минулого року прийнято рішення, щодо надання аграрному товариству в оренду 60 га землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населеного пункту.



Однак, повноваження щодо розпорядження земельними ділянками цієї категорії належать Держгеокадастру.



Відтак, приймаючи таке рішення, сільська рада вийшла за межі своєї компетенції.



У зв’язку із цим, Золочівська місцева прокуратура готує позовну заяву до суду з метою визнання недійсним такого рішення та повернення державі територій, вартістю близько 50 млн грн.







Пресслужба Прокуратури Львівської області



