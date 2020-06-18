ПРЕСРЕЛІЗ За сприяння столичної служби зайнятості підприємці отримують допомогу по частковому безробіттю Суспільство | 18-06-2020, 11:27 0 71

В столиці продовжується виплата допомоги по частковому безробіттю за сприяння Київського міського центру зайнятості працівникам малого та середнього бізнесу. Нещодавно до них додалась ще одна категорія: фізичні особи – підприємці, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами.

Про це повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

«Державна служба зайнятості розробила покрокову інструкцію, як ФОПу без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю. Її можна знайти, зокрема, на інформаційних ресурсах КМЦЗ сайті та Фейсбук-сторінці центру. Це шість простих кроків. Треба протягом 90 днів з моменту зупинення чи скорочення діяльності звернутися до центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску. Далі - підготувати пакет документів:

- заяву на отримання допомоги в довільній формі;

- засвідчену ФОПом копію наказу з датою зупинення чи скорочення діяльності;

- довідку про сплату єдиного внеску за останні півроку;

- відомості про фізичну особу - підприємця, який є застрахованою особою, щодо якого виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України «Про зайнятість населення» (Додаток 2 до Постанови).

Подати оригінали документів до центру зайнятості можна одним із двох зручних способів: поштою або через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості», зауважив очільник КМЦЗ.

«Упродовж трьох робочих днів центр зайнятості перевіряє документи. Якщо ж є помилки чи неточності, наші спеціалісти повідомлять про це. Ви матимете 5 днів, щоб подати новий або виправлений пакет документів», - підкреслив Віктор Білич.

Рішення про надання допомоги приймає Київський міський центр зайнятості.

Варто нагадати: допомога по частковому безробіттю не оподатковується. Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування єдиного внеску, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць, вона надається на період зупинення чи скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.

«Можливістю отримати допомогу по частковому безробіттю вже скористалися сотні підприємців столиці. Так, за період з 4 травня по 16 червня 2020 року 381 підприємству малого та середнього бізнесу надано допомогу по частковому безробіттю на період карантину. Це дозволить зберегти робочі місця майже 7,5 тисяч працівникам», - повідомив Віктор Білич.