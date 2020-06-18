Майже 96 мільйонів гривень податку на нерухоме майно від юридичних осіб надійшло на Львівщині за п’ять місяців 2020 року Суспільство | 18-06-2020, 14:27 0 60



Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області у травні 2020 року при прогнозованих показниках з податку на нерухоме майно від платників податків – юридичних осіб в сумі 2,5 млн. грн., надійшло до місцевих бюджетів Львівщини 3,3 млн. гривень. А це на 32,3 % більше запланованого. В аналогічному періоді 2019 року надходження складали 3,5 млн. гривень.



У січні-травні 2020 року при індикативних показниках з податку на нерухоме майно в сумі 76,3 млн. грн. до місцевих скарбниць надійшло 95,6 млн. гривень, що на 25,3 % більше прогнозованого. За п’ять місяців минулого року надходження з податку на нерухоме майно становили 97,3 млн. гривень.