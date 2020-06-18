Нова форма Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів Суспільство | 18-06-2020, 16:47 0 88







Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2019 №550 “Про внесення змін до форми Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2020 за №213/34496, оприлюдненим у Офіційному віснику України 13.03.2020 року, затверджено нову формуДекларації.



Декларація за новою формою у редакції наказу №550 складається за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося її оприлюднення, тобто за другий квартал 2020 року і, відповідно, має подаватися з 01.07.2020.