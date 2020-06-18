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Міські голови Львівщини провели під Верховною Радою акцію протесту проти змін в закон про місцеві вибори

Суспільство | 18-06-2020, 20:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    

Понад 30 міських голів Львівської області разом з виконавчим директором Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Василем Абаімовим провели під Верховною Радою акцію протесту проти змін до закону про вибори. Міські голови вимагають від народних депутатів не приймати законопроєкт №3485, яким пропонується зменшити до 15 тисяч виборців пропорційну (партійну) систему виборів до місцевих рад.
Оскільки ці зміни торкнуться більшості органів місцевого самоврядування, де восени відбудуться вибори, то це призведе до партизації місцевого самоврядування, а також до можливості масової скупки місцевих партійних організацій олігархами. Що змусить місцеве самоврядування працювати на їх користь.
Проти змін до виборчого законодавства в частині місцевих виборів виступає і Асоціація міст України, яке вимагає залишити мажоритарну систему виборів до місцевих рад. І партійні вибори проводити лише у громадах з населенням 90 тисяч виборців і вище, як це є зараз.
Як розповів виконавчий директор Львівського РВ АМУ, міські голови Львівщини зустрілися з головою комітету Верховної Радиз питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочком та його заступником Романом Лозинським, яким передали свої вимоги. Також до депутатів вийшли народні депутати Ірина Верещук, Павло Бакунець, Андрій Кіт та Руслан Требушкін, більшість з яких були міськими головами, тож теж виступають проти змін у виборче законодавство.
До акції львів’ян приєдналася делегація депутатів Ладижинської міської ради з Вінницької області, телефоном їх підтримала Полтавське, Херсонське і Донецьке регіональні відділення.

Офіс реформ у Львівському регіональному відділенні АМУ
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